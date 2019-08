SV Ried auf der Suche nach Offensivkräften: Drei Testspieler zu Gast

Eine intensive, zwei Stunden lange Trainingseinheit absolvierten die Fußballer der SV Guntamatic Ried am Dienstagvormittag. Neben der aktuellen Mannschaft standen auch drei Testspieler auf dem Platz.

Einer davon ist Ivan Kovacec, ein 31-jähriger Mittelstürmer, der zuletzt bei Panachaiki, Griechenland, ein halbes Jahr unter Vertrag stand. Zuvor war der Stürmer bei Vereinen in Kroatien und Südkorea engagiert. In Österreich kickte er unter anderem für Altach, Liefering, LASK, FC Juniors OÖ und Pasching.

Cupsieger unter Baumgartner

Von der Zeit in Pasching kennt ihn SVR-Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner. In der Saison 2012/2013, als der damalige Regionalligist unter Baumgartner sensationell Cupsieger wurde, bereitete Kovacec im Finale gegen Bundesligist Austria Wien das 1:0-Siegestor für Pasching vor. Bei der SV Guntamatic steht der Stürmer mit kroatischem Pass derzeit auf dem Prüfstand.

Nils Zatl auf dem Prüfstand

Ein weiterer Testspieler ist der 27-jährige Oberösterreicher Nils Zatl, der im Sommer 2017 von Horn nach Zypern wechselte, wo der Offensivspieler beim Erstliga-Verein Doxa Katokopias meist zum Stammpersonal zählte und in 61 Spielen zehn Treffer erzielte und sechs weitere vorbereitete. Zatl stammt aus Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Außerdem war beim Training am Montag ein 18-jähriger Brasilianer zu Gast. Vor Ort war auch der ehemalige und langjährige Präsident von Austria Lustenau, Hubert Nagel, der mittlerweile als Spielerberater tätig ist und den Fokus vor allem auf Talente aus Brasilien gelegt hat. Der junge Spieler, der erst vor kurzem 18 Jahre alt wurde, soll auch am Mittwoch noch mit der Mannschaft mittrainieren. Am Sonntag empfängt Ried den Tabellenführer Amstetten (10.30 Uhr). Die Niederösterreicher sind nach zwei Spieltagen das einzige Team, das noch keinen Punkt abgeben musste.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at