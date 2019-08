Ried jubelte dank Jeftes Zaubertor, Blau-Weiß gewann Krimi mit 4:3

Die SV Guntamatic Ried kommt in der neuen Saison der 2. Fußball-Liga immer besser in Fahrt: Beim gestrigen 1:0 in Lafnitz gelang dem Team von Trainer Gerald Baumgartner der zweite Sieg in Serie.

Jefte Betancor schoss die Innviertler auf die Siegerstraße: In der 29. Minute sah der Spanier, dass Lafnitz-Tormann Andreas Zingl zu weit vor seinem Tor gestanden war und traf mit einem wunderschönen Heber vom linken Sechzehnereck. Drei Minuten später hätte Ried die Führung ausbauen müssen: Neuzugang Kelvin Arase, der am Dienstag präsentiert wurde, durfte gleich von Beginn weg ran – und hätte beinahe sein Debüt mit einem Tor gekrönt. Nach tiefem Zuspiel von Marco Grüll schob der Neuzugang den Ball ganz knapp neben das Tor. Vor der Halbzeit hatten die Gäste aus Oberösterreich Glück: Nach einem Freistoß von Mario Kröpfl scheiterte Lafnitz-Stürmer Barnabas Varga an der Latte.

Gleich nach Wiederanpfiff hatte dann Rieds Abwehrchef Thomas Reifeltshammer den nächsten Treffer auf dem Kopf: Nach einer Ecke landete sein Kopfball nur ganz knapp neben dem Tor. Die beste Phase des Spiels absolvierte der Titelkandidat Mitte der zweiten Spielhälfte: Zuerst war Balakiyem Takougnadi (63., 66.) mit tollen Schüssen gescheitert, bei Chancen von Wirbelwind Grüll musste Lafnitz-Keeper Zingl in höchster Not retten.

In der Schlussviertelstunde hatte man Glück, dass die Pfeife von Schiedrichter Arnes Talic stumm geblieben ist. Nachdem Ried-Tormann Johannes Kreidl einen Freistoß von Christian Lichtenberger abwehren konnte, attackierte Manuel Kehre David Otter ungestüm. Es hätte Elfmeter für die Steirer geben müssen.

Siege für Steyr und Blau-Weiß

Auf jenen Platz, wo die Rieder hinwollen, steht zumindestens bis Sonntag Austria Klagenfurt nach dem 2:1 bei Kapfenberg. Morgen kann Austria Lustenau mit einem Sieg gegen den GAK wieder die Führung übernehmen.

Den zweiten Saisonsieg feierten auch Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr. Das Team von Trainer Goran Djuricin geizte beim 4:3 gegen Schlusslicht Young Violets nicht mit Toren – lag sogar zwei Mal zurück. Fabian Schubert (20.) traf zum 1:1, Stefano Surdanovic (57.) zum 2:2. in der 70. Minute waren die Linzer durch Thomas Fröschl erstmals in Führung gegangen. Nach Feiertags 3:3 machte Martin Kreuzriegler das 4:3-Goldtor. Neuzugang Nikola Jelisic, der wenige Minuten zuvor in die Partie gekommen war, stellte sich gleich mit seinem ersten Assist vor.

Goltorschütze Kreuzriegler Bild: GEPA pictures

FAC Wien bleibt ein Lieblingsgegner von Vorwärts Steyr: In der Vorsaison wurden alle zwei Saisonduelle gegen die Floridsdorfer gewonnen, auch am Freitag gab es einen 1:0-Erfolg. Innenverteidiger Alberto Prada machte in der 39. Minute den entscheidenden Treffer. FAC-Keeper Belmin Jenciragic hatte sich bei der Ecke verschätzt, der Spanier stand goldrichtig.

Die erste Saisonniederlage musste der FC Juniors OÖ hinnehmen: Bei Wacker Innsbruck kassierte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner trotz Führung durch Andy Reyes (28.) in der zweiten Hälfte binnen vier Minuten (57., 61.) noch zwei Gegentreffer.

