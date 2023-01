Die SV Ried in Belek: Einige Positionen noch offen

Bei der SV Guntamatic Ried gab Trainer Christian Heinle Samstagnachmittag frei. Während das Betreuerteam den Abend in einem Fischrestaurant verbrachte, nutzte ein Teil der Profis die Zeit im Hotel-Wellnessbereich, andere besuchten "Land of Legends", einen Vergnügungspark in der Nähe.

Am Sonntag Nachmittag wurden Standardsituationen trainiert, beim morgigen Abschluss-Test will Heinle gegen den slowenischen Erstligisten Mura (13 Uhr) Fortschritte im Umschaltspiel sehen.

Roko Jurisic soll nach den 30 Debüt-Minuten am Freitag gegen Novi Pozor (0:0) eine Stunde absolvieren, bei Marcel Ziegl könnte sich ein Kurzeinsatz ausgehen. Der 30-Jährige stieg gestern voll in das Training ein.

Der Kampf um die Plätze ist entbrannt: "Einige Positionen sind offen", sagte Heinle. Vor der Abreise am Dienstag steht morgen beim Mannschaftsabend der Spaß im Vordergrund: Das Trainerteam hat sich ein Quiz überlegt. Heinle: "Bei falschen Antworten sind lustige Zusatzaufgaben zu erledigen."

