5:0-Kantersieg in Dornbirn: Ried überwintert als Tabellenführer

Die SV Guntamatic Ried hat in der 16. Runde der Zweiten Liga die große Chance auf die Tabellenführung souverän genutzt. Nachdem Austria Klagenfurt am Freitagabend gegen die Young Violets mit 1:4 unterging, hätte den Riedern beim letzten Spiel vor der Winterpause in Dornbirn bereits ein Unentschieden für den Sprung an die Spitze gereicht. Damit wollte sich die Baumgartner-Elf aber nicht zufrieden geben.

Der Spanier Jefté ebnete in der 29. Minute mit seinem Treffer zur 1:0-Führung den Weg zum neunten Sieg der Innviertler in Serie. Nach dem Doppelschlag durch Kapitän Thomas Reifeltshammer (58. Minute) und Marco Grüll (60. Minute) war das Spiel bereits nach einer Stunde zugunsten der SV Ried entschieden. Den vierten Treffer erzielte Stefan Nutz in der 84. Minute per Elfmeter. Zuvor war Marco Grüll vom Dornbirn-Torhüter gelegt worden. Für Nutz, der seit Wochen in der Rolle als Spielmacher glänzt, war es der erste Saisontreffer. In der Nachspielzeit durfte auch Valentin Grubeck noch einmal jubeln, er machte das 5:0 und verbesserte noch einmal die Tordifferenz der Rieder.

Wie schon beim 4:0-Heimsieg in der vergangenen Woche hatten die Rieder mit dem Aufsteiger aus Vorarlberg beim 5:0-Triumph keine großen Probleme. Erfreulich: Ante Bajic feierte nach seiner hartnäckigen Schulterverletzung in der Schlussphase ein Comeback.

Die beeindruckende Bilanz der SV Ried in den vergangenen neun Spielen: neun Siege, Tordifferenz 25:7.

In der ersten Runde der Frühjahrssaison kommt es dann in Klagenfurt (voraussichtlich am Freitag, 21. Februar 2020) zum Aufstiegsduell der beiden Teams. Der Druck liegt dabei eher auf der Seite der Kärntner, denn mit einem Sieg könnten die Rieder den Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen.

