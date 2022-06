"Natürlich sind Tränen geflossen"

"Die Nominierung war eine der größten Herausforderungen in meiner Zeit als Teamchefin. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf, wir haben uns bis zur letzten Minute Zeit gelassen." Irene Fuhrmann, die im Juli 2020 das Zepter von Dominik Thalhammer, der damals zum LASK gewechselt war, übernommen hat, musste bis Sonntag, 24 Uhr, eine Entscheidung treffen und den endgültigen 23-Frau-Kader für die am 6. Juli beginnende Fußball-EURO in England bei der UEFA nennen.