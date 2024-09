Nach Foul von Baumgartner: So schlimm hat es Norwegen-Star Ödegaard erwischt

Nach einem Tackle von Christoph Baumgartner humpelte Norwegens Martin Ödegaard den Platz beim 2:1 über Österreich am Montag vom Feld. Danach wurde der Spielmacher auf Krücken fotografiert.

Der 25-Jährige zog sich eine Knöchelverletzung zu.

"So eine Knöchelverletzung braucht oft drei Wochen. Alles andere ist ein Bonus. Und es kann auch länger dauern", wurde Sand in der Zeitung Verdens Gang (VG) zitiert.

"Knöchelverletzungen sind sofort sehr schmerzhaft. Bei Martin war es extrem schmerzhaft, er war sehr besorgt", sagte Sand. Ödegaard hat sich nach seiner Rückkehr nach London einer MRI-Untersuchung unterzogen. "Wahrscheinlich ist es kein Knöchelbruch. Wäre es ein Bruch, reden wir von einem Ausfall von mindestens sechs Wochen", sagte der Arzt. Das Rückspiel gegen Österreich findet am 13. Oktober in Linz statt.

Ödegaard war nach dem Zweikampf mit Baumgartner umgeknickt und mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gesunken. Laut Bildern von VG war der 25-Jährige am Dienstag auf Krücken in Oslo in ein Privatflugzeug nach London gehumpelt. Im norwegischen Team herrschte nach dem Foul große Verärgerung, Baumgartner hat sich am Dienstag beim Arsenal-Star entschuldigt.

