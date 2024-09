Österreichs Fußball-Nationalteam hat mit mehreren Problemen zu kämpfen

Ist es wirklich so überraschend, dass der Auftritt beim 1:2 gegen Norwegen und beim 1:1 gegen Slowenien nicht mit jenen bei der Europameisterschaft zu vergleichen war? Die Nations League ist in der Prioritätenliste jedes Fußballers von den Top drei so weit entfernt wie Marko Arnautovic von einem österreichischen Rekord im 100-Meter-Sprint. Und es ist aus menschlicher Sicht sogar absolut nachvollziehbar.