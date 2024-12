Schaffen sie das? "Jetzt erst recht"

2017 sensationell im Semifinale, 2022 im Viertelfinale und 2025 womöglich gar nicht dabei: Die dritte EURO-Teilnahme in Folge von Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hängt an einem seidenen Faden. Nach der 0:1-Niederlage in Gdansk braucht es am Dienstag (18.15 Uhr, ORF 1) im EM-Play-off-Finalrückspiel im Viola-Park zu Wien-Favoriten gegen den Weltranglisten-32. Polen eine fulminante Aufholjagd – und im Idealfall kein Gegentor.