Zwei Endspiele: Die Millionenshow des LASK

"Das ist, was wir uns erhofft haben", sagte LASK-Trainer Valerien Ismael. Nach dem holprigen Start in die Meistergruppe haben es die Athletiker in der Hand, wie im Vorjahr als Vizemeister einzulaufen. Die letzten drei Runden werden zur Millionenshow: Mit den richtigen Antworten am Sonntag gegen Wolfsberg (Raiffeisen-Arena, 17 Uhr) und am Mittwoch bei Rapid können die Athletiker den Jackpot knacken.

Das Spiel um Platz drei: Gewinnt der LASK gegen Wolfsberg, ist zumindest der dritte Platz fix. Dieser würde den Einzug in die Gruppenphase der Europa League bedeuten. In dieser Saison kassierten die Athletiker 2,92 Millionen Euro Startgeld. Auf dem Weg in das Achtelfinale wurden weitere rund 4,6 Millionen Euro eingespielt.

Das Spiel um Platz zwei: Wird auch drei Tage später in Wien gewonnen, ist Rapid im Rennen um Platz zwei abgehängt. Ein Platz in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League samt 380.000 Euro Prämie wäre die Belohnung. Beim Ausscheiden in der dritten Runde oder im Play-off geht es in der Gruppenphase der Europa League weiter. Das Erreichen des Play-offs ist wie in dieser Saison mit fünf Millionen Euro dotiert, für die Gruppenphase gäbe es sogar 15,25 Millionen Euro. Platz zwei ist allerdings ein Risiko: Beim Ausscheiden in der zweiten Runde müsste der LASK in die Europa-League-Qualifikation umsteigen, wo zwei Hürden für den Einzug in die Gruppenphase übersprungen werden müssen.

Matchbälle für Salzburg

Rein theoretisch wäre in der letzten Runde am 6. Juli gegen Salzburg auch ein Finale um den Meistertitel möglich. Der Titelverteidiger ist acht Punkte voran. Der LASK kann noch einen Joker mit der Klage vor dem Ständigen Neutralen Schiedsgericht gegen den Vier-Punkte-Abzug ziehen.

Bei allen Rechenspielen ist eines fix – selbst wenn es am Ende Platz vier wird, spielen die Schwarz-Weißen in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation. Drei Mal in Serie im Europacup – das hat der LASK zuvor nur einmal geschafft: Von 1984 bis 1987 waren die Athletiker sogar vier Mal in Folge im UEFA-Cup am Ball.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at