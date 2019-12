Wird den Rapid-Ultras der "rote Teppich ausgerollt"?

In der Halbzeit der Partie LASK gegen Rapid (0:4) wurde LASK-Präsident Siegmund Gruber, auf "Sky" auf sein Verhältnis zum neuen Rapid-Boss Martin Bruckner angesprochen. Mit Michael Krammer, dem ehemaligen Boss der Grün-Weißen, hatte Gruber ja so seine Differenzen.

"Es kommt darauf an, ob er, so wie der letzte Präsident, den Ultras den roten Teppich ausgerollt hat und so wie es Herr Müller einmal gesagt hat, mit ihnen im Bett liegt. Wenn es so ist, wird es relativ schwer", sagte Gruber vor laufender Kamera. Wenn dem nicht so sei, könnte man eine gute Basis aufbauen. "Der Glaube stirbt zuletzt", sagt Gruber.

Weiters sagte der LASK-Boss. "Mir liegt es fern, dass ich immer die Rapid kommentiere. Weil grundsätzlich ist das so, wie wenn in China ein Rad umfällt, dass mich das interessiert, wer bei Rapid Präsident wird."

Strebinger mit Fischen beworfen

Pikant: In der anschließenden zweiten Halbzeit präsentierten sich vor allem die LASK-Fans nicht von ihrer besten Seite. Rapid-Torschütze Taxi Fountas wurde nach seiner Auswechslung mit Bierbechern, Rapid-Goalie Richard Strebinger sogar mit Fischen beworfen. "Auf mich sind sogar zwei Fische geflogen, ich glaube, es waren Forellen. Ich hätte sie ja mitgenommen, aber ich ernähre mich schon länger vegan", nahm es der Rapid-Torhüter mit Humor.

