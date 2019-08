Nur ein einziges Mal war Österreichs Fußball in den vergangenen 14 Jahren (Austria Wien, 2015, Anm.) in der Gruppenphase der UEFA-Champions-League vertreten. Der LASK will diese Negativserie heute mit einem Sieg im Jan-Breydel-Stadion (21 Uhr) gegen Club Brügge stoppen – und damit oberösterreichische Fußball-Geschichte schreiben. Dann wäre der Weg frei, um 15 Millionen Euro Startgeld zu kassieren und mit Losglück gegen Real Madrid, die Bayern oder Barcelona zu spielen.

Schon beim Abflug der mit 140 Personen randvollen Chartermaschine vom Flughafen Linz-Hörsching war gestern klar: Jeder beim LASK ist felsenfest davon überzeugt, dass heute der 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt wird. "Wir müssen defensiv so gut wie im Hinspiel stehen und offensiv unsere Chancen besser verwerten. Und wir brauchen Geduld. Auch ein Siegestor in der 85. Minute reicht völlig", sagte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner.

Auch intern ist alles auf die Champions-League ausgerichtet. So fährt Europacup-Manager Harry Gartler gleich nach der Rückkehr des Teams (am Donnerstag um 3.30 Uhr früh, Anm.) nach Wien, um von dort aus in Richtung Monaco abzuheben, wo am Abend die Champions-League-Gruppenphase ausgelost wird.

Im Jan-Breydel-Stadion wird heute die Post abgehen. Die Arena selbst hat wirklich schon bessere Tage gesehen und versprüht eher Ostblock-Charme. Die einzige Parallele zum LASK-Stadion in Pasching: Auch in Brügge kann man vom Freibad aus aufs Stadion schauen. Die Atmosphäre ist für die LASK-Spieler kein Problem. "Ich bin mit Hannover 96 hier schon einmal aufgestiegen, habe mit dem GAK auch in Liverpool gespielt, da kann dich nichts erschüttern", meinte Routinier Emanuel Pogatetz. Und auch Trainer Valérien Ismaël erinnerte sich an seine prägendste Erfahrung: "Mit Strassburg bei Inter Mailand zur Zeit von Ronaldo im Sturm. Da bist du von der Stimmung fast erdrückt worden."

Riesenapplaus gab es im Flieger, als LASK-Pressesprecher Georg Hochedlinger via Bordmikrofon die Einberufung von Alexander Schlager ins ÖFB-Nationalteam bekanntgab. Schlager konnte sich deshalb bereits am Flughafen in Hörsching ein Grinsen nicht verkneifen. "Teamchef Franco Foda hat mich angerufen, und informiert. Man rechnet nie damit, es ist aber eine Riesenbestätigung und ein Ansporn für heute." Ansporn, um oberösterreichische Fußball-Geschichte zu schreiben.

