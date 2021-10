Jetzt live: Lask hofft gegen Wolfsberg auf Erfolgserlebnis

Ein Blick auf die Statistik stimmt den LASK vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen den WAC zuversichtlich. Vier Siege in ebensovielen Duellen gelangen den Linzern in der vergangenen Saison gegen die Kärntner. In dieser Tonart soll es laut Trainer Andreas Wieland am Sonntag in Pasching weitergehen. "Wir wollen eine gute Leistung und drei Punkte", sagte der 38-Jährige über die Zielsetzung gegen die Lavanttaler. Die Vorzeichen dafür scheinen nicht schlecht zu stehen.

Zum Liveticker