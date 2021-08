LASK-Spieler nach Odyssee zurück in Linz

Die LASK-Spieler erlebten die Europacup-Auslosung ungewollt noch in Schottland mit, wo sie am Donnerstagabend mit einem verdienten 2:0-Erfolg bei St. Johnstone die Play-off-Hürde gemeistert hatten. Die Abreise verzögerte sich wegen technischer Probleme um einige Stunden, schlussendlich musste ein Ersatzflieger besorgt werden. Statt am frühen Nachmittag stiegen Kapitän Alexander Schlager und Co. erst um 20.30 Uhr in Hörsching aus dem Flugzeug.