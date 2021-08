Ende gut, alles gut – der LASK musste im Play-off-Rückspiel zur Europa Conference League gegen St. Johnstone wie beim 1:1 in Klagenfurt leiden, ein herrlicher Treffer von Husein Balic bereitete den Weg zum Einzug in die Gruppenphase. Zum dritten Mal in Serie sind die Athletiker damit zumindest bis zur Winterpause auf der europäischen Bühne am Ball – das erste große Saisonziel ist erreicht.