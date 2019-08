Dem LASK bleibt der FC Porto erspart

Der LASK war auch heute in Nyon ein Thema. Und zwar bei der Auslosung der Play-off-Partien zur Champions League. Besagte vierte Qualifikationsrunde ist die letzte Hürde auf dem Weg in die lukrative „Königsklasse“. Sollten die Schwarz-Weißen in der dritten Ausscheidungsrunde den FC Basel eliminieren, würde ihnen anschließend die vermeintlich größte Nummer, der FC Porto, erspart bleiben.

Auf den Sieger der Partie LASK gegen Basel wartet der Gewinner der Paarung Dynamo Kiew gegen FC Brügge. Spieltermine für das Play-off sind 20./21. August bzw. 27./28. August. Der LASK hätte zunächst Heimvorteil auf der Linzer Gugl. Morgen fliegen die Athletiker von Hörsching aus in die Schweiz. Am Mittwoch (20 Uhr) steigt das erste Drittrunden-Quali-Match beim FC Basel, das Retourspiel steigt am Dienstag, dem 13. August (20.30 Uhr), auf der Gugl.

