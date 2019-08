Die Pflicht perfekt erledigt: Der LASK ist bereit für die Kür in Basel

"Wir haben die Grundlage geschaffen, dass wir im Kopf absolut frei in das Spiel gegen Basel gehen können." LASK-Trainer Valérien Ismaël freute sich nach dem 3:0 bei Austria Wien nicht nur über den "Traumstart" in die Fußball-Bundesliga, sondern auch über die "reife Leistung" vier Tage vor dem Drittrundenhinspiel in der Champions-League-Qualifikation in Basel (Mittwoch, 20 Uhr, ORF 1).

"Das wird ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Intensität", sagte der 43-Jährige. Eines bleibt aber gleich: Der Gegner ist anfällig bei Standardsituationen. Die ersten beiden Tore gegen die Austria hat der LASK nach Eckbällen erzielt. Basel kassierte in den jüngsten vier Pflichtspielen gegen Eindhoven (2:3, 2:1), St. Gallen (1:2) und am Samstag gegen Thun (3:2) drei Treffer nach ruhenden Bällen.

"Standardsituationen waren schon vergangene Saison eine unserer Waffen. Da sind wir immer gefährlich für ein Tor", sagte Gernot Trauner, Torschütze zum 2:0.

Erarbeitete Standard-Stärke

Beim 1:0 hielt Ramsebner seinen Kopf hin – ausgerechnet jener Verteidiger, der gegen Altach mit einer leichten Gehirnerschütterung ausgewechselt werden hatte müssen. "Vielleicht muss ich öfter eine auf die Birne bekommen, damit es dann in der nächsten Woche scheppert", sagte der 30-Jährige mit einem Augenzwinkern im Sky-Interview.

Beide Eckbälle hatte Peter Michorl ausgeführt. "Er bringt sie perfekt", sagte Trauner. "Er trainiert das auch jede Woche." Der Vorbereiter gab das Lob zurück: "Ich habe den Ball nur dort hinspielen müssen, wo sie hineinlaufen." Einen weiteren Anteil an der Standard-Stärke schrieb Ismaël seinem Assistenten Andreas Wieland zu, der für die Vorbereitung auf die ruhenden Bälle verantwortlich ist. "Das 1:0 war genau das, was wir trainiert haben. Kompliment, er hat sich da etwas ausgedacht." Wenn auch gegen Basel Wielands Ideen aufgehen, steigt die Chance des LASK auf die Überraschung.

Erstes Tor von Raguz

Doch der LASK war gegen die Austria nicht nur aus Standardsituationen gefährlich: Der 18-jährige Thomas Sabitzer vergab bei seinem Bundesligadebüt eine Chance, der drei Jahre ältere Marko Raguz erzielte in der Nachspielzeit sein erstes Bundesligator.

In Basel darf der LASK auch auf Genieblitze von Thomas Goiginger hoffen. Nach seiner Schambeinentzündung wechselte ihn Valérien Ismaël in der 57. Minute ein. Ismaël: "Goigi hat gezeigt, wie wichtig er sein wird. Natürlich kann er von Anfang an spielen. Die Frage ist, wie schnell kann er regenerieren."