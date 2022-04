Vogelwilde Defensive: Der LASK wurde beim 0:4 in Tirol vorgeführt

Zu einer an Enttäuschungen reichen Saison fügte der LASK am Dienstag eine Peinlichkeit hinzu: Mit einem Sieg in Tirol hätten die Athletiker den Klassenerhalt fixieren können, sie ließen sich aber beim 0:4 (0:3) vorführen. Erst blutete die Nase von Petar Filipovic, dann zerlegte der Gegner die LASK-Defensive mit einfachsten Mitteln – wie schon so oft in der laufenden Spielzeit.

Filipovic brach sich im Kopfballduell mit Dominik Stumberger die Nase (8.). Ersatzmann Jan Boller war noch nicht eingewechselt, da bewies Tirol-Stürmer Giacomo Vrioni seinen Torriecher: Maxime Awoudja schlug aus der eigenen Hälfte einen Pass über die aufgerückte Abwehr hinweg, der Albaner lief James Holland und Oumar Sako davon – 1:0 (11.).

Vor Tiroler Kontern und Standardsituationen hatte LASK-Trainer Andreas Wieland gewarnt. Dass die vogelwilde Defensive auch bei ruhenden Bällen nichts entgegenzusetzen hatte, zeigten der Lattenkopfball von Stumberger (18.) – und das 2:0 von LASK-Leihgabe Thomas Sabitzer (28.). Beim 3:0 nach einem Ballverlust von Sascha Horvath war Vrioni den LASK-Verteidigern wieder zu schnell – 3:0 (31.).

Das 0:4 verhinderte Torhüter Alexander Schlager zunächst mit Paraden gegen Valentino Müller und Vrioni (36.). Erst danach wurde der LASK nicht nur sich selbst gefährlich: Bollers Abschluss wurde auf der Linie geklärt (37.), den Freistoß von Peter Michorl (38.) und die Kopfbälle von Sako (39., 41.) parierte Torhüter Ferdinand Oswald.

Tirol verwaltete nach der Pause mühelos den Vorsprung – und Boller schenkte Vrioni mit einem Ballverlust das 4:0 (79.). Es war der passende Schlusspunkt eines desaströsen Auftritts. Der LASK ist jetzt in der Quali-Gruppe Zweiter.