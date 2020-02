Livestream ab 12 Uhr: Der LASK bricht nach Alkmaar auf

Livestream ab 11.55 Uhr:

Trainer Valerien Ismael und Mittelfeldmotor Peter Michorl werden ab 12 Uhr die letzten Fragen der Journalisten beantworten. Am Donnerstag (21.00 Uhr/Liveticker auf nachrichten.at) nehmen die Linzer den niederländischen Club AZ Alkmaar im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League ins Visier.

Die Herbstbilanz der Linzer liest sich tatsächlich beeindruckend. Vier Siege, u.a. gegen Sporting Lissabon und PSV Eindhoven, sowie ein Remis stehen in der Europa-League-Gruppenphase zu Buche, zuvor eliminierte die Truppe von Trainer Valerien Ismael in der Champions-League-Quali den FC Basel - ein unschätzbarer Vorteil für die kommende Aufgabe. Die Brust dürfte nach der Winterpause nicht kleiner geworden sein. Denn der 3:2-Auswärtserfolg in Salzburg verpasste dem neuen Bundesliga-Tabellenführer einen weiteren Moralschub. Kampfansagen an den Serienmeister, der nun einen Punkt Rückstand hat, blieben freilich - noch - aus.

