2:0  LASK-Verhandlung bereits heute

Besser hätte das Wochenende für die Fußballer von Bundesligist LASK nicht laufen können. Nicht nur, dass man selbst beim 2:0 (1:0) gegen Sturm Graz den zweiten Sieg in Serie feiern konnte. Vor allem patzte auch die gesamte Konkurrenz. Salzburg und der Wolfsberger AC nahmen sich beim 2:2 gegenseitig die Punkte weg. Rapid musste sich Hartberg daheim mit 0:1 geschlagen geben.

Zudem geht es für den LASK heute schon wieder um Punkte: Da ist nämlich die Verhandlung beim Protestkomitee der Fußball-Bundesliga angesetzt. Normalerweise ist es üblich, den Protest nur schriftlich einzureichen, diesmal wurde aber eine Sitzung beantragt, um alle Argumente vortragen zu können.

Ob das Urteil bereits heute oder erst morgen gefällt wird, hängt vom Verhandlungsverlauf und vom Umfang des Protests ab. Große Revolutionen im Vergleich zum Ersturteil hat es beim Protestkomitee der Fußball-Bundesliga allerdings noch nie gegeben. Deshalb wäre es schon eine große Überraschung, wenn ausgerechnet in diesem Fall eine grobe Änderung stattfinden würde, die dem LASK mehr als nur einen oder zwei der in erster Instanz abgezogenen sechs Punkte zurückbringen würde. In einer Sache dürfte die Liga bereits gelernt haben: Während man in erster Instanz – völlig unüblich – sogar eine Live-Übertragung nach dem Urteil mit Interviews der vorsitzenden Senatsrichter angesetzt hatte, geht es diesmal viel ruhiger ab. Der heutige Termin wurde nicht einmal offiziell angekündigt.

Mit einer Überraschung startete auch das Spiel in Graz: Gernot Trauner und Philipp Wiesinger waren zwar nach Graz mitgereist, saßen aber wegen muskulärer Probleme auf der Tribüne.

Sieg ohne Glanzleistung

So einfach wie beim 4:0 im Heimspiel wurde es diesmal nicht. Allerdings halfen die verunsicherten, und dadurch übermotivierten Grazer entscheidend nach. Bekim Balajs klare Gelb-Rote-Karte war die erste unnötige Aktion. Der Sturm-Spieler hatte bereits in der zweiten Minute Gelb gesehen, und musste bereits nach 31 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Als alle bereits mit einem 0:0 zur Halbzeit gerechnet hatten, legte Lukas Jäger völlig unnötig Husein Balic im Strafraum. Der Elfmeter war eindeutig. Marko Raguz schickte Torhüter Jörg Siebenhandl ins falsche Eck – und verwertete souverän zur LASK-Führung (45.). Als mit Isaac Donkor (72.) auch noch ein zweiter Sturm-Spieler mit Gelb-Rot vom Platz musste, war das 2:0 nur eine Frage der Zeit. Samuel Tetteh traf nach 83 Minuten für die effizienten Linzer.

