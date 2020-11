Sieben A-Teams in Österreich zu Gast

In Vösendorf bereitet Trainer Thomas Christiansen seine Mannschaft auf die Tests am Freitag in Graz gegen Japan und am Sonntag in Wiener Neustadt gegen die USA vor.

Die Teams aus Mexiko, Südkorea, Costa Rica und Katar sind aktuell ebenso in Österreich zu Gast. Einquartiert sind sie nahe dem Flughafen Schwechat: Die Wege sollen kurz gehalten werden, als Richtlinie dient das "Return to play"-Protokoll der FIFA, das unter anderem vorsieht, dass sich die Teams in ihrer eigenen Blase bewegen.