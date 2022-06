Rapids Mittelfeldmotor wechselt zu Dinamo Zagreb

Der 22-jährige Wiener kam in der abgelaufenen Saison auf 40 Pflichtspieleinsätze für Rapid. Ein Jahr nach Bruder Dejan Ljubicic (1. FC Köln) verlässt damit auch Robert die Hütteldorfer in Richtung Ausland, genauer gesagt in die Heimat der Eltern.

„Robert hat unsere Erwartungen in der letzten Saison absolut erfüllt und sich bis zum Schlusspfiff der abgelaufenen Meisterschaft mit voller Kraft seiner Aufgabe als Rapid-Spieler verschrieben“, wird Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic in einer Aussendung zitiert. Der Spieler habe den Klub früh über seine Wechselabsichten informiert.



Mittelfeldspieler Robert Ljubicic hatte bei Rapid noch Vertrag bis Sommer 2024. Über die Wechselmodalitäten machten die Wiener keine Angaben.