Teamkollegen prügelten sich während Halbzeit-Pause

In der Halbzeit des Duells Boca Juniors gegen Racing Avellaneade (0:0) kam es nach Berichten der Sportzeitung "Ole" zu Handgreiflichkeiten zwischen den Boca-Spielern Carlos Zambrano und Dario Benedetto. Teamkollegen mussten einschreiten und die zwei Streithähne voneinander trennen. Auslöser für den Faustkampf soll ein Vorwurf von Bendetto gegen Zambrano am Weg in die Kabine gewesen sein: "Wenn wir nur auf den Ball schauen, wenn sie flanken, schießen sie ein Tor, du Idiot. Schau auf den Mann.“

Zambrano, der jahrelang in der deutschen Bundesliga aktiv war, kam mit einer angeschwollenen Wange zurück aufs Spielfeld. Bei seinem Kontrahenten wurden Kratzer am Hals entdeckt.

Dem Vizepräsidenten von Boca gefiel das Verhalten seiner Spieler logischerweise überhaupt nicht: "Ihr habt die Fans missachtet. Das ist kein Boxen. Von Montag bis Samstag könnt ihr machen, was ihr wollt, aber sonntags müsst ihr Brüder sein", so Juan Roman Riquelme in der Kabine.