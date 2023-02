Späte Messi-Entschuldigung

Der Weltmeister meinte zum Radiosender „Urbana Play“: „Mir gefällt nicht, was ich gemacht habe. Es sind Momente großer Anspannung. Alles geht sehr schnell und man reagiert. Aber es war so überhaupt nicht geplant.“

Die Rückblende: in einem Interview des argentinischen Senders „TyCSports“ blickte Messi nicht in Richtung des Reporters, der ihm eine Frage zu stellen versuchte, sondern mit ernst-böser Miene zu „Oranje“-Torschütze Wout Weghorst. "Was schaust du so, Dummkopf? Was schaust Du so, Dummkopf", giftete Messi. Sichtlich irritiert versuchte der Reporter, den aufgebrachten Argentinier zu beruhigen, fasste ihn leicht an die Schulter und meinte: „Ruhig, ruhig.“

Spät aber doch folgte nun Messis Einsicht, dass er mit seiner Reaktion in der Hitze des Gefechts doch etwas über das Ziel hinausgeschossen war.

