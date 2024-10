Salzburg holte mit 5:1 gegen Brest zweiten Youth-League-Sieg

In der Akademie Liefering setzten sich die Jung-Bullen am Dienstag gegen Stade Brest klar mit 5:1 (2:0) durch. Phillip Verhounig vor der Pause per Doppelpack (21., 25.), Jano Zeteny per Elfmeter (48.), Edmund Baidoo (64.) und Julian Hussauf (76.) trafen für die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler.

Brest gelang per Elfmeter (80.) noch das Ehrentor durch Noan Geraux. Die Youth League wird analog zur Champions League mit 36 Teams und einer Ligatabelle gespielt. Im ersten Spiel hatte Salzburg mit 3:2 in Prag gegen Sparta gewonnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.