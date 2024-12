Salzburg erlitt mit 0:3 gegen PSG fünfte Niederlage in der Königsklasse

Am Dienstag kassierten die Bullen gegen die Startruppe von Paris Saint-Germain eine 0:3-(0:1)-Heimniederlage und sind damit zwei Spiele vor Schluss schon mindestens vier Punkte von den Top 24 entfernt. Für die Elf von Pep Lijnders war es die fünfte Niederlage im sechsten Königsklassenauftritt.

Vorjahres-Halbfinalist PSG kam dank der Treffer von Goncalo Ramos (30.), Nuno Mendes (72.) und Desire Doue (85.) zu einem ebenso verdienten wie wichtigen Sieg. Die in der CL bisher schwächelnde Truppe von Trainer Luis Enrique musste sich nur vorwerfen lassen, nicht mehr Treffer erzielt zu haben und arbeitete sich vorerst auf Platz 24 vor. Salzburgs leise Hoffnung, von der Sieglos-Serie (1 CL-Niederlage, 2 Remis in der Ligue 1) der Franzosen profitieren zu können, wurde deutlich enttäuscht.

Zum Abschluss zweimal gegen die großen Madrider Klubs

Die letzten beiden CL-Aufgaben für Salzburg sind nicht minder schwierig. Am 22. Jänner wartet auswärts Titelverteidiger Real Madrid, da könnte David Alaba wieder mit von der Partie sein. Eine Woche darauf kommt Reals Stadtrivale Atletico nach Österreich.

Oscar Gloukh und Co. agierten vor 25.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim wie schon zuletzt wieder mit zwei Sechsern im Mittelfeld, dahinter wählte man eine - einmal mehr - neue Variante: Amar Dedic rückte neben Samson Baidoo aufgrund von Verletzungen ins Defensivzentrum, außen agierten der zuletzt eigentlich offensiv auffällige Nicolas Capaldo bzw. Daouda Guindo. Defensive war dann auch das Stichwort. PSG um Bradley Barcola ließ den Ball nach Belieben zirkulieren und wurde dabei von den Hausherren auch nur selten unter Druck gesetzt. Goalie Alexander Schlager war folglich der auffälligste Salzburger, er verhinderte schon früh bei einer Doppelchance gegen Achraf Hakimi und Ramos das 0:1 (10.).

Alexander Schlager musste dreimal hinter sich greifen. Bild: (APA/AFP/FRANCK FIFE)

Salzburg in Kontern zu unsauber

In der 25. Minute stand nur das Unvermögen von Ramos zwischen PSG und der Führung, wenig später holte der erstmals in der CL von Beginn an aufgebotene Portugiese den Jubel nach. Hakimi legte eine Flanke auf Ramos ab, dieser erzielte seinen ersten Treffer nach längerer Verletzungspause. Während PSG auch danach noch mehrere gefährliche Momente hatte, kam Salzburg kaum zum Umschalten. Einzig nennenswert war ein Schuss von Dorgeles Nene, der aber doch klar am langen Eck vorbeizog (23.).

An der Charakteristik änderte sich auch nach Seitenwechsel nichts. PSG gefiel mit seinem Ballbesitzfußball, verzeichnete vorerst aber keine weiteren Chancen. Die hinten fleißig rackernden Gastgeber blieben bei ihren raren Kontern unsauber und hektisch und litten nach nur drei Siegen in den jüngsten 14 Pflichtspielen wohl auch unter chronischem Mangel an Selbstvertrauen. Gegen Ende ließen es die Gäste dann doch noch zweimal klingeln. Erst lieferte Doue den Assist für Mendes, schließlich vollendete der 19-jährige nach einer schönen Kombination selbst.

FC Salzburg - Paris Saint-Germain 0:3 (0:1)

Wals-Siezenheim, Stadion Salzburg, 25.065 Zuschauer, SR Oliver (ENG).

Tor: 0:1 (30.) Ramos, 0:2 (72.) Mendes, 0:3 (85.) Doue

Salzburg: Schlager - Capaldo, Dedic, S. Baidoo, Guindo - Bidstrup (80. Kawamura), Gourna-Douath (66. Bajcetic)- Yeo (57. Clark), Gloukh (80. Terzic), Nene - Ratkov (57. Daghim)

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (83. L. Hernandez) - Ruiz (72. Zaire-Emery), Vitinha, Neves - Lee, Ramos (66. Doue), Barcola

Gelbe Karten: Guindo, Gourna-Douath, Capaldo bzw. keine

