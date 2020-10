Positiver Cristiano Ronaldo zieht über PCR-Tests her

Der heutige Champions-League-Schlager zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona muss ohne dem Duell Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi auskommen.

Wie erwartet, scheint Ronaldo nicht im Kader der Italiener auf. Ein neuerlicher Corona-Test beim Portugiesen fiel wieder positiv aus. Der 35-Jährige dürfte sich das Virus Mitte Oktober beim Nationalteam eingefangen haben. Bisher zeigte er einen asymptomatischen Krankheitsverlauf, lieferte seither aber 18 positive Tests ab.

Demonstrativ postete Ronaldo am Mittwochnachmittag ein Foto von sich auf Instagram, mit dem Kommentar „Fühle mich gut und gesund!“. Der Frust beim Starkicker, nur zuschauen zu können, dürfte aber groß sein. Wenig später postete er einen weiteren Kommentar dazu, in dem er PCR-Tests als „Bullshit“ verunglimpfte.

Das wird ihm weiteres Ungemach nicht ersparen: Vor zwei Tagen kündigte Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora an, dass gegen Ronaldo ermittelt wird. Was war passiert? Nachdem bei Juventus vor wenigen Wochen mehrere Coronafälle aufgetaucht waren, wurden die Spieler angewiesen, sich in Heimquarantäne zu begeben. Ronaldo missachtete das und flog stattdessen per Privatjet zum Nationalteam. Danach wurde er positiv getestet, woraufhin er per wieder zurück nach Turin jettete.

"Der Heimflug ist nicht das Problem, umstritten ist Ronaldos Abgang aus Turin Richtung Portugal. Indem er das Land verließ, missachtete er das Corona-Gesetz. Nun wird sein Fall untersucht", erklärte Spadafora.

