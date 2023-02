Frankfurt und Liverpool droht das Achtelfinal-Aus

So hatte sich Frankfurt-Trainer Oliver Glasner das Achtelfinal-Heimspiel in der Fußball-Champions-League nicht vorgestellt. Die „Adler“ standen gegen den in Hochform agierenden Spitzenreiter der italienischen Serie A, SSC Napoli, auf verlorenem Posten. Nach der 0:2-(0:1)-Heimniederlage braucht es schon ein kleines Wunder, um am 15. März den Spieß im Retourmatch im Diego-Maradona-Stadion umzudrehen.

Nahezu aussichtslos ist die Ausgangsposition für den FC Liverpool, der in der Neuauflage des Endspiels von 2022 erneut gegen Real Madrid das Nachsehen hatte. Nach dem 0:1 von Saint-Denis war es diesmal in der vermeintlichen Festung Anfield Road eine heftige 2:5-(2:2)-Pleite, die in dieser Form nicht zu erwarten gewesen war. Denn nach 14 Minuten hatten die Reds von Jürgen Klopp, der immer stärker unter Druck gerät, 2:0 geführt. Doch dann brach Liverpool komplett auseinander.

Alaba schied verletzt aus

Trotzdem war bei den siegreichen Spaniern, für die Vinicius Junior und Karim Benzema jeweils im „Doppelpack“ trafen, nicht alles eitel Wonne. Österreichs Teamkapitän David Alaba schied beim Stand von 1:2 in der 27. Minute mit einer Oberschenkelblessur aus.

Es ist fraglich, ob der 30-Jährige in den beiden EM-Qualifikationsmatches in der nagelneuen Linzer Raiffeisen Arena gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März) mitwirken wird können.

Eintracht Frankfurt schien zunächst bei einem Stangenschuss von Hirving Lozano (34.) und einem von Kevin Trapp gehaltenen Elfmeter von Khvicha Kvaratskhelia (36.) das Glück gepachtet zu haben, dann lief jedoch alles schief, was schieflaufen konnte.

Victor Osimhen brachte Napoli kurz vor der Pause in Führung (40.). Und weil der Torjäger der Hessen, Randal Kolo Muani, in der 58. Minute Rot sah, waren die Italiener mehr oder weniger ungefährdet. Giovanni Di Lorenzo erhöhte auf 2:0 (65.).

Am Mittwoch (21 Uhr, ServusTV, Sky) empfangen Leipzigs „Rote Bullen“, die seit Mitte September nur ein Match verloren haben, Manchester City (ohne Kevin De Bruyne). Inter Mailand trifft auf Porto.

