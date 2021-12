Niederlage bei Thalhammer-Debüt in Brügge

Verpatzte Premiere von Dominik Thalhammer beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge: Im Pokal-Achtelfinale musste der Ex-LASK-Coach gegen Mechelen eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Das entscheidende Tor fiel erst in der 116. Spielminute. Zuvor war sein Neo-Team durch Thibo Somers nach einer halben Stunde (29.) sogar in Führung gegangen. In der 66. Minute kassierte die Thalhammer-Elf den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Bereits am morgigen Samstag folgt auf Thalhammers Pflichtspiel-Debüt seine Premiere in der Jupiler Pro League. Im Auswärtsspiel in der höchsten Liga von Belgien wartet auf den Vorletzten aus Brügge (17.) der Neunte Kortrijk. Mit Ex-Ried-Coach Miron Muslic steht Thalhammer ein weiterer Oberösterreicher zu Seite. Der 39-Jährige ist seit Oktober als Co-Trainer im Nordwesten Belgiens aktiv.