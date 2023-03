Knalleffekt: Der FC Bayern trennt sich von Trainer Nagelsmann

Der FC Bayern hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Julian Nagelsmann getrennt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Obwohl die Münchner in der Fußball-Champions-League Paris SG souverän in die Schranken gewiesen haben, sehen die Vereinsbosse offenbar alle Felle davonschwimmen.

Der deutsche Rekordmeister verlor zuletzt in Leverkusen 1:2 und damit auch Platz eins an den Langzeit-Rivalen Borussia Dortmund, der am 1. April in der Allianz-Arena gastieren wird.

Gut möglich, dass dann der nach seinem Rauswurf beim FC Chelsea derzeit vereinslose Ex-Dortmund-Trainer Thomas Tuchel auf der Bayern-Bank Platz nehmen wird. Laut „Kicker“ gilt Tuchel als aussichtsreicher Kandidat für die Nagelsmann-Nachfolge.

Im erweiterten Kandidaten-Kreis könnte auch der derzeitige Eintracht-Frankfurt-Coach Oliver Glasner sein. Der Riedauer hat bis dato eine Vertragsverlängerung bei den Hessen abgelehnt, deshalb rankten sich zuletzt Gerüchte um eine Trennung noch vor Saisonende.

Glasner steht auch beim englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hoch im Kurs.

