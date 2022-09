Flicks stolze Serie riss gegen Ungarn

Wer hätte das gedacht? Ungarns Fußballteam trennt nur noch ein Unentschieden am Montag (20.45 Uhr) gegen Italien vom Gruppensieg, der den Einzug in das Final-4-Turnier um den Titel in der UEFA Nations League garantiert. Der Außenseiter gewann gestern in Leipzig 1:0 (1:0) gegen die deutsche Auswahl, die im 14. Ländermatch unter Bundestrainer Hansi Flick die erste Niederlage hinnehmen musste.

Pfiffe in der Red-Bull-Arena waren die (logische) Folge, dabei war schon das "goldene Tor" das Eintrittsgeld wert gewesen. Der 34-jährige FC-Basel-Stürmer Adam Szalai verlängerte in der 17. Minute einen Eckball von Ex-Salzburg-Star Dominik Szoboszlai mit der Ferse sehenswert über den verdutzten Goalie Marc-Andre ter Stegen hinweg im Netz. Respekt.

"Gerade in der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen. Das ist eine Enttäuschung für uns", sagte Joshua Kimmich über die Null-Diät, die die Sorgenfalten mit Blickrichtung WM-Endrunde 2022 in Katar tiefer werden lässt. Deutschland hatte vor der Pause herzlich wenig gezeigt, das Anrennen nach Seitenwechsel war wirkungslos. Die Genieblitze fehlten.

Raspadori traf für Italien. Bild: APA/Bertorello

England muss absteigen

Das Final-4 ist jetzt außer Reichweite, das abschließende Gruppenspiel am Montag (20.45 Uhr, RTL) im Wembley-Stadion gegen England verkommt zum reinen Freundschaftsspiel. Mit Emotionen, versteht sich. Die Briten sind nach der gestrigen 0:1-(0:0)-Niederlage gegen Italien im Mailänder Meazza-Stadion definitiv in die Liga B abgestiegen.

Matchwinner für die Squadra Azzurra war Giacomo Raspadori vom SSC Napoli (68.). Für Englands Teamchef Gareth Southgate wird die Luft langsam dünn, die "Three Lions" haben von ihren jüngsten fünf Matches kein einziges gewonnen – und notorische Ladehemmung. Das verwundert, zumal in dieser Mannschaft extrem viel Offensivqualität steckt. Gewinnt Italien das Finale in Ungarn, springt der Gruppensieg heraus. (alex)