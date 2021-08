David Alaba ist für Real Madrid geschaffen

Die Sportzeitung "Marca" war angetan: Alaba sei "der typische Fall eines Spielers, der für die Weißen wie geschaffen zu sein scheint. Er hat zwei Spiele bestritten, nur ein Pflichtspiel, und es scheint, dass er schon sein ganzes Leben für Madrid spielen würde. Indem er sofort Leistung bringt, erinnert er an Toni Kroos, was nicht gerade ein schlechtes Beispiel ist."Beim Test gegen den AC Mailand in Klagenfurt (0:0) sei er "als Innenverteidiger überragend" gewesen, gegen Alaves stellte ihn Trainer Carlo Ancelotti wegen Marcelos Verletzung auf der linken Seite auf. "Der Österreicher ist überall eine 10", lobte Marca. "Spieler, die so viele Fenster bedienen, sind der Traum eines jeden Trainers", stand in "As".

Österreichs Legionäre im Ausland

England: Daniel Bachmann

„Was für eine Art, die Saison zu beginnen, was für ein Gefühl, euch alle wieder zurück im Stadion zu haben“, schrieb der ÖFB-Teamtorhüter auf Twitter nach Watfords 3:2 gegen Aston Villa an die Fans des Aufsteigers.

Daniel Bachmann Bild: APA

3:0 hatten die Hornets geführt, ehe es am Ende beim Premier-League-Debüt des 27-Jährigen knapp wurde. Geht es nach den Buchmachern, wird Bachmann noch viele Gegentore kassieren: Für sie ist Watford einer der Absteiger. Auch Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl (1:3 bei Everton) wird nach dem Abgang von Leistungsträgern wenig zugetraut.

Deutschland: Oliver Glasner

Der neue Frankfurt-Trainer hätte seinem Team bei einem Sieg in Dortmund eine Runde ausgegeben, Erling Haaland ersparte ihm das: Der Ex-Salzburger erzielte beim 5:2 zwei Tore und bereitete die weiteren drei vor. „Man muss anerkennen, dass wir keine Chance hatten“, sagte Glasner. Eine Woche davor war Frankfurt an Drittligist Mannheim im Pokal gescheitert.

Oliver Glasner Bild: GEPA

Deutschland: Adi Hütter

„Bei der zweiten Szene kann man Elfmeter geben“, sagte der neue Mönchengladbach-Trainer nach zwei strittigen VAR-Situationen in der Schlussphase des Bundesliga-Saisoneröffnungsspiels gegen Meister Bayern München (1:1). Mit der Leistung seines Teams war er sehr zufrieden: „Es war teilweise schon ein Ritt auf der Rasierklinge, weil beide Mannschaften einfach immer nach vorne gespielt haben – ein geiles Fußballspiel, denke ich.“

Adi Hütter

Niederlande: Gernot Trauner

Nach den beiden 3:0-Siegen gegen Luzern in der Europa Conference League spielte der Ex-LASK-Kapitän auch bei seiner Premiere in der niederländischen Eredivisie souverän und zu null. Feyenoord gewann 4:0 bei Willem II Tilburg.