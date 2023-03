2:1 – die Bayern fühlen sich für Paris Saint-Germain gerüstet

Eric Maxim Choupo-Moting (li.) erzielte das zweite Bayern-Tor in Stuttgart.

Die Münchner tankten Selbstvertrauen vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain. Aber auch der französische Top-Klub feierte einen vollen-Erfolg – 4:2 gegen Nantes mit Toren der Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe. "Wir werden gewappnet sein", betonte der Münchner Mittelfeldmotor Leon Goretzka, dessen Team ein 1:0-Guthaben aus dem Hinspiel verteidigt. "Ich glaube, dass wir richtig gierig darauf sind, eine Top-Leistung zu bringen", sagte Thomas Müller: "Natürlich ist PSG ein ganz anderes Kaliber als der VfB Stuttgart, aber die Vorzeichen sind positiv."

Xaver Schlager muss operiert werden

Schlechte Nachrichten gibt es für das österreichische Nationalteam: Xaver Schlager zog sich beim 1:2 von RB Leipzig in Dortmund eine Verletzung am Syndesmoseband des rechten Fußes zu und muss heute operiert werden. Damit verpasst der Mittelfeldspieler den EM-Quali-Auftakt in Linz.

