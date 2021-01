Stelzer gratuliert dem neuen Arbeitsminister Martin Kocher

„Gerade in dieser Zeit brauchen wir Vollprofis in der Arbeitsmarktpolitik. Martin Kocher ist so ein Profi, der sich schon bisher als Fachexperte und Ideengeber ausgezeichnet hat“, begrüßt Landeshauptmann Thomas Stelzer die Bestellung des neuen Ministers für Arbeit in einer Presseaussendung.

„Es ist eine der drängendsten Aufgaben der Politik, dass möglichst viele Menschen aus der Kurzarbeit in die Arbeit und aus der Arbeitslosigkeit wieder in die Beschäftigung kommen“, betont Stelzer. Vor allem für das Arbeits- und Wirtschaftsbundesland Oberösterreich ist eine funktionierende Arbeitsmarktpolitik wichtig. „Oberösterreich verzeichnet zwar die geringste Arbeitslosigkeit im Bundesländervergleich, trotzdem ist jeder Mensch, der einen Job sucht und nicht findet, einer zu viel“, so Stelzer.

Aufruf zur Zusammenarbeit

Der Landeshauptmann appelliert aber auch an das politische Miteinander aller Parteien. „Schließlich haben wir ein gemeinsames Interesse, nämlich dass wir unser Land wieder stark machen und so viele Menschen wie möglich einen Arbeitsplatz haben.“

Erfreut zeigt sich der Landeshauptmann außerdem darüber, dass die oberösterreichische Ministerin Susanne Raab die Agenden für Familien und Jugend übernehmen wird. „Susanne Raab wird auch diese Aufgabe mit der gewohnten Professionalität erfüllen.“