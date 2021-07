SPÖ empört über Aktion der ÖVP in Volksschule

Das sei ein "No-Go". SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer forderte sein VP-Pendant Wolfgang Hattmannsdorfer auf, für Ordnung in der Partei zu sorgen. Die SPÖ Schärding habe Beschwerde bei der Bildungsdirektion eingebracht. Die ÖVP Enzenkirchen reagierte: "Mit den Gutscheinen für Gratis-Eis wollten wir den Kindern zum Schulschluss eine kleine Freude bereiten. Es tut uns leid, dass wir offenbar entgegen den Regelungen diese Aktion am Schulgelände durchgeführt haben", so die Parteiobfrau Petra Oberauer.