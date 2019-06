Pflegekräftemangel: Land OÖ will Migranten für Pflegearbeit vorbereiten

Das teilte Gerstorfer gemeinsam mit Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) mit. Im Herbst starten an je zwei Schulen des Diakoniewerks und der Caritas sowie an zwei Altenpflegeschulen des Landes insgesamt sechs Vorbereitungslehrgänge für rund 120 Interessenten. Die zweisemestrigen Kurse richten sich an Asylwerber, -berechtigte, subsidiär Schutzberechtigte, Drittstaaten-Angehörige sowie EU-Bürger. Es gehe darum, der deutschen Alltags- aber vor allem der Fachsprache so mächtig zu werden, dass nach dem Lehrgang mit der Ausbildung zu einem Pflegeberuf begonnen werden könne, erklärte Gerstorfer. Mit den Vorbereitungskursen soll für jene Anwärter nichtdeutscher Muttersprache ein "gleichberechtigter Zugang" zu dem Beruf geschaffen werden.

Teilzeitausbildungen forcieren

Um dem sich momentan abzeichnenden Pflegeengpass entgegenzutreten, verfolge das Land die Strategie, das kostenlose Bildungsangebot den Interessenten anzupassen, so die Soziallandesrätin. So werden u.a. Teilzeit-Ausbildungen forciert, ebenso das Kombi-Modell Ausbildung plus Anstellung, ein neuer Lehrgang "Junge Pflege" direkt im Anschluss an die Pflichtschule wurde eingerichtet sowie eine verkürzte Ausbildung, um schneller in das Berufsleben einsteigen zu können. Nachdem Oberösterreich Pflegekräfte suche und Migranten einen Job, seien diese Vorbereitungskurse ein maßgeschneidertes Angebot, meinte Anschober.

Bei der Caritas betrage der Anteil des Personals bei den Betreuungs-und Pflegeeinrichtungen derzeit neun Prozent, erklärte Heike Wöckinger von der Caritas. An den Schulen des Diakoniewerkes liege der Prozentsatz von Auszubildenden mit Migrationshintergrund teilweise sogar bei 25 oder 60 Prozent, meinte die Schulleiterin für Sozialbetreuungsberufe Altenarbeit des Diakoniewerks, Susanne Kunze. In den nun beginnenden Vorbereitungskursen gebe es neben der Sprachvermittlung aber auch Praxis-Einheiten, damit die Schüler auch einen Einblick in die diversen Pflegeberufe erhalten.

Erste positive Effekte der Ausbildungs-Offensive seien laut Gerstorfer bereits spürbar. So würden heuer die Schulen mehr als die durchschnittlich 400 bis 500 Anmeldungen registrieren. 800 neue Schüler benötige man pro Jahr, um etwa zu verhindern, dass wie aktuell in zwei neuen Pflegeheimen Trakte wegen fehlenden Pflegepersonals nicht aufsperren können. Derzeit gebe es laut Soziallandesrätin 12.800 Pflegebetten,150 davon können nicht besetzt werden.