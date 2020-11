Oberösterreich verhängt zweiwöchiges Besuchsverbot

In einer gemeinsamen Aussendung betonten Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) den Ernst der Lage: "Wir müssen alles tun, was möglich ist, um die Ausbreitung des Corona-Virus wieder zu verlangsamen." Es gelte, vor allem die Bewohner der Altenheime und die Patienten in Spitälern, sowie die Mitarbeiter in allen Einrichtungen besonders zu schützen. Mit Dienstag und für 14 Tage wird deshalb ein Besuchsverbot verhängt.

Ausnahmen gibt es im Alten- und Pflegeheimen für Besuche im Rahmen von Palliativ- und Hospitzbewegung, Seelsorge sowie zur Begleitung von kritischen Lebensereignissen. Mitarbeiter müssen während des Dienstes durchgehend eine CPA bzw. FFP2-Maske tragen.

In Spitälern gilt die Ausnahme vom Besuchsverbot für die Begleitung von Menschen, die im Sterben liegen, bei Besuchen von Kindern sowie die Begleitung von Geburten.

"Der Entwicklung in diesen Einrichtungen gilt jetzt unser größtes Augenmerk, darum setzen wir auch hier besonders strenge Maßnahmen", so Haberlander und Gerstorfer. Man sei sich bewusst, dass diese Maßnahme hart sei, so die Politikerinnen, aber: "Wir bitten dennoch um Verständnis." Denn sollten die Infektionszahlen nicht sinken, sei ein noch "viel schmerzlicherer Preis" zu bezahlen.