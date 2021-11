Oberösterreich startet Impfung für Kinder

In Oberösterreich beginnt dann morgen, Freitag, eine Impfaktion für Kinder. Drei Tage lang wird es an mehreren Standorten die Möglichkeit geben, Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren impfen zu lassen. Bis zu 2000 Impfungen werden von Freitag bis Sonntag angeboten. Auch bei EMA-Zulassung handelt es sich vorerst noch um eine "Off Label"-Verwendung des Impfstoffs, die nationale Zulassung erfolgt durch Empfehlung des Nationalen Impfgremiums und des Gesundheitsministeriums.

Drei Impftage

Die Impfangebote für Kinder:

26. November: Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, Kindergruppenpraxis im Klinikum Kirchdorf, Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried (alle nur mit Anmeldung)

27. November: Primärversorgungszentrum Enns, 10 bis 14 Uhr, ohne Anmeldung, Impfstraßen des Roten Kreuzes in Schärding, Linz und Steyr (mit Anmeldung)

28. November: Impfstraße des Roten Kreuzes Linz, mit Anmeldung

Rund 2600 Mal wurde bisher die Vormerkung für Kinder in Anspruch genommen, die Erziehungsberechtigten wurden per SMS über Impfmöglichkeiten informiert, 700 hatten sich bis Mittwoch fix angemeldet. Nach der EMA-Zulassung sollen weitere Angebote präsentiert werden. Impfungen sind auch bei niedergelassenen Ärzten nach Vereinbarung möglich

In Wien und Tirol können sich Eltern von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren schon seit der Vorwoche für die Impfung entscheiden. Verwendet wird in dieser Altersgruppe ein Drittel der Erwachsenendosis.