Neos-Klubobmann Eypeltauer positiv auf Corona getestet

Er ist dreifach geimpft, hat aber durchaus Symptome, berichtete die Partei am Mittwoch. Die stellvertretende Klubobfrau Julia Bammer wird Eypeltauer in der Landtagssitzung am Donnerstag vertreten, Eypeltauer wird via Livestream dabei sein.

Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) wurden vor kurzem positiv getestet und begaben sich in Quarantäne zuhause.

Am gestrigen Dienstag wurden in Oberösterreich fast 5.000 Neuinfektionen gemeldet.