In Oberösterreich fehlen derzeit hundert 24-Stunden-Pflegerinnen

Rund 500 weitere Pflegekräfte würde man voraussichtlich in den kommenden zwei bis vier Wochen brauchen.Vorerst versucht man mit Alternativangeboten und Personalrekrutierungen das Problem zu beheben. Im Notfall werde aber auch Oberösterreich Pflegekräfte einfliegen, stellte LH Thomas Stelzer (ÖVP) in Aussicht.

Rund 5.000 Menschen nehmen in Oberösterreich derzeit 24-Stunden-Pflege in Anspruch, rechnete Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) vor. Der Großteil der Pflegerinnen und Pfleger, etwa 8.000 Personen, kommen aus der Slowakei und aus Rumänien. Jene, die - wie es der übliche Turnus vorsieht - nach einigen Wochen Dienst in Österreich nach Hause gefahren sind, können nun nicht mehr zurückkommen. Pfleger, die noch im Land sind, sollen mit einer Prämie von 500 Euro zum Hierbleiben überredet werden. Die Vermittlungsagenturen schätzen, dass rund 40 Prozent des Personals das annehmen wird.

Land will Ersatzeinrichtungen schaffen

Für jene Pflegebedürftigen, denen aufgrund der Reisebeschränkungen die Pflegerin oder der Pfleger abhandenkommt, werden individuell diverse Alternativen geprüft: Bei einfacheren Fällen können mobile Dienste, ev. in Kombination mit Angehörigen, einspringen. Für Personen, bei denen zwar ein zeitintensiver Betreuungs-, aber kein allzu großer Pflegebedarf gegeben ist, will das Land Ersatzeinrichtungen schaffen. Überwiegt der Pflegebedarf, soll es trotz der derzeit herrschenden Zurückhaltung Aufnahmen in Heimen geben. Ziel sei es aber, so lange wie möglich zu Hause pflegen zu können, betonte Gerstorfer.

800 Fachkräfte aus der mobilen Pflege sowie 200 Zivildiener bzw. Freiwillige könnten einspringen, sagte Stelzer. Laut Gerstorfer hat das AMS bereits mehrere Hundert Personen kontaktiert, die früher einmal in der Pflege tätig waren. Sie wären etwa für die Ersatz-Betreuungseinrichtungen geeignet. Rund um die Uhr bei den zu Pflegenden im Haus leben, wie der ausländischen Pflegekräfte es tun, sollen sie nicht.

Finanziert werden die Maßnahmen mit jenen 16,7 Mio. Euro, die aus dem 100-Millionen-Euro-Pflegepaket des Bundes für Oberösterreich reserviert sind. Laut Gerstorfer gelte in allen Fällen die Regel: Die Ersatzlösung darf nicht mehr kosten als die 24-Stunden-Pflege.

17. Todesopfer in Oberösterreich

In Oberösterreich ist die Zahl der Corona-Todesopfer am Freitag um eines auf 17 gestiegen: Eine 94-jährige Frau aus Linz ist im Kepler Universitätsklinikum mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen ist erneut gewachsen - binnen 24 Stunden um 56 auf 1.810. Jene der aktuell Erkrankten war aber sogar marginal rückläufig. Sie lag Stand Freitagmittag bei 1.359.

Am Freitag waren 101 Corona-Patienten auf Normal- und 33 auf Intensivstationen in oberösterreichischen Spitälern. Aus heutiger Sicht würden die Kapazitäten ausreichen, sagte LH Thomas Stelzer (ÖVP), aber die Herausforderung in den Krankenhäusern nehme zu. Erleichterung dürften wohl 13 Tonnen Schutzausrüstung bringen, die am Freitag aus Shanghai eingeflogen worden sind und in Oberösterreich zum Einsatz kommen.

Stelzer appellierte einmal mehr an die Oberösterreicher, am Wochenende keine Ausflüge zu unternehmen und mahnte - wie auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) - in städtischen Naherholungsgebieten Menschenansammlungen zu vermeiden.

Video: Die Pressekonferenz von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrätin Birgit Gerstorfer

