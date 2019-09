Van der Bellen: Globaler Aufruf bei UN-Klimagipfel

Im Gepäck hat er einen "globalen Aufruf", der von 32 Staats- und Regierungschefs unterstützt wird, darunter die Präsidenten von Deutschland, Frankreich, Italien und Südkorea.

"Wenn wir weitermachen wie bisher, wird aus der Klimakrise eine Klimakatastrophe, die die Lebensqualität für uns Menschen drastisch verschlechtern wird", sagt Van der Bellen. Die gute Nachricht sei: "Wir wissen, was zu tun ist und wie wir es tun können." Die CO2-Emissionen müssten weltweit auf Netto-Null reduziert, der Verkehr, die Wirtschaft, die Energieversorgung auf saubere, erneuerbare Energien umgestellt werden. "Dafür haben wir 30 Jahre Zeit, also bis 2050, sagen die Wissenschaftler des UN-Weltklimarates", so Van der Bellen. Unsere Generation sei die erste, die die Klimakrise zu spüren bekomme, und die letzte, die sie wirkungsvoll bekämpfen könne.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.