Omikron-Gipfel: Erst Einreiseverbote, dann strengere Regeln ab Silvester?

Eine erste Reaktion auf die heranrollende hochinfektiöse Virusvariante gab es schon vor dem Omikron-Gipfel. Aus dem bei Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) geplanten physischen Treffen wird heute kurzfristig eine Videokonferenz mit den Landeshauptleuten und der "Gecko"-Spitze.

Bereits am Vortag hatte das von Katharina Reich (Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit) und Rudolf Striedinger (Bundesheer-Generalmajor, siehe auch "Mensch des Tages" auf Seite 4) geleitete neue Gremium zur Covid-Krisenkoordination Daten und Experteneinschätzungen gesammelt. Darunter auch die Erkenntnis aus Sequenzierungen, wonach sich etwa in Wien mit 266 aufgespürten Omikron-Fällen diese Zahl binnen vier Tagen verdreifacht habe, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) mitteilte.

Weihnachtsruhe

Trotz der rasanten Entwicklung sollen sich Bundesregierung und Länderchefs bereits darauf verständigt haben, die Stimmung in der Bevölkerung nicht mit harten Maßnahmen für die Weihnachtsfeiertage zu dämpfen, hieß es. Aber: Notfalls wolle man vor dem Jahreswechsel schnell reagieren.

"Wir müssen uns jedenfalls auf ein Worst-Case-Szenario vorbereiten", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Richtschnur für unser Handeln" müsse die Auswirkung auf die künftigen Hospitalisierungsraten sein.

Beim oberösterreichischen "Sicherheitsgipfel", den Stelzer am kommenden Mittwoch im Landhaus einberufen will, werde der "Schutz der kritischen Infrastruktur" insgesamt als oberste Priorität behandelt.

Über einen Notfallplan zur bundesweiten Sicherstellung der Lebensmittelversorgung, sollten in diesem Sektor wegen Omikron Personalengpässe auftreten, will man schon heute mit den großen Handelsketten beraten.

Der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, Tirols Günther Platter (VP), wollte zunächst die Omikron-Lagebeschreibung durch die "Gecko"-Experten abwarten. Erst danach könne man Maßnahmen möglichst bundeseinheitlich "nachschärfen".

Inoffiziell hieß es, dass im Zuge dessen doch eine Verschärfung kommen soll, die schon ab 24. Dezember gilt und besonders die Wintertourismusregionen treffen würde: Demnach sollen die von der Omikron-Variante stark betroffenen Länder Großbritannien, Dänemark, Norwegen und die Niederlande als Virusvariantengebiete eingestuft werden. Einreisen aus diesen Gebieten wären dann grundsätzlich untersagt. Österreicher und EU-Bürger müssten bei der Ankunft von dort strenge Regeln wie eine zehntägige Quarantäne, PCR-Tests und Registrierung in Kauf nehmen.

Die Notwendigkeit eines derartigen Schrittes versuchte der Genetiker Ulrich Erling im ORF-Radio herzuleiten: Zuletzt seien allein auf den Flughäfen in Salzburg und Innsbruck pro Tag 5000 Personen aus England gelandet. Angesichts der aktuellen Inzidenzen müsse man davon ausgehen, dass "pro Tag 15 Fälle importiert werden, die direkt in die Skigebiete und Hotels gehen", so Elling. Deutschland hat Großbritannien am Montag zum Virusvariantengebiet erklärt.

Der Komplexitätsforscher Peter Klimek, der "Gecko" angehört, glaubt nicht unbedingt an höhere Hospitalisierungen. Weil man bei Omikron weniger von einer "Welle" als von einer "Wand, die auf uns zukommt", ausgehen müsse, gelte es aber Personalengpässe durch den Ausfall von Corona-Erkrankten in der kritischen Infrastruktur zu verhindern.