"Nehammer hat sich am Nasenring durch die Manege ziehen lassen"

Österreich könne sich in der Asylpolitik "keine offenen Tore leisten", ließ Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger bei der pinken Mitgliederversammlung Ende Oktober aufhorchen. Am Sonntagabend verteidigte sie in der "ZiB 2" die nunmehr schärfere Migrationslinie ihrer Partei. "Wir können uns das in der jetzigen Situation nicht leisten", sagte Meinl-Reisinger im Interview mit Martin Thür, angesichts der aktuellen Energie- und Preiskrise seien die aktuellen Aufnahmezahlen nicht bewältigbar.

Vor allem auf Serbien brauche es "den maximalen Druck der EU". Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) habe sich beim Migrationsgipfel in Belgrad vor zwei Wochen "am Nasenring durch die Manege ziehen lassen", kritisiert Meinl-Reisinger. Gemeinsam mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hatte Nehammer Mitte November ein Abkommen unterzeichnet, das die Kooperation der drei Länder verstärken soll. Österreich lege sich "ausgerechnet mit den beiden Brandstiftern" Serbien und Ungarn in ein Bett, so die Neos-Chefin.

Österreich müsse sich klarere Verbündete auf EU-Ebene suchen, denn das gemeinsame europäische Asylrecht "ist komplett tot“. Sie fordert "einen effektiven Außen-Grenzschutz und Verfahren außerhalb der europäischen Grenzen - und das geht nur mit Abkommen mit Drittstaaten."

Video: Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger im "ZiB 2"-Gespräch:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Forderungen nach Strafen für Länder, die nicht genug Asylwerber aufnehmen – wie zuletzt vom Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) gefordert – könne sie gut nachvollziehen: „Das ist ein krasses Management-Versagen“. Präferieren würde die pinke Parteichefin "ein klares Durchgriffsrecht des Bundes auf die Länder".

Beim Korruptions-U-Ausschuss würden mit schärferen Gesetzen "die Lösungen auf dem Tisch liegen", sagte Meinl-Reisinger, "wir brauchen keine unendliche Verlängerung." Sie gehe davon aus, dass im Jänner eine erneute Befragung von Thomas Schmid möglich sein wird.