Nach Hofer-Rücktritt: Wie es jetzt in der FPÖ weitergeht

In der FPÖ hat nach dem überraschenden Rücktritt von Parteichef Norbert Hofer am Dienstag nun die Obmannsuche begonnen. Laut APA-Informationen fanden Mittwochfrüh erste interne Gespräche statt. Wann die Partei-Gremien tagen, war vorerst aber noch offen.

Für den Mittwochnachmittag (15.30 Uhr) lud die FPÖ nun zu einer Pressekonferenz "mit dem amtsführenden FPÖ-Bundesparteiobmannstellvertreter" Stefan und Schnedlitz. Laut Parteistatut führt im Fall der Verhinderung oder des Ausscheidens des Parteiobmannes der älteste Obmann-Stellvertreter das Amt bis zur Einsetzung eines neuen geschäftsführenden Bundesparteiobmannes formal fort. Zu erwarten ist bei der Pressekonferenz wohl eine Skizzierung des weiteren Vorgehens bis hin zum für die Neuwahl eines Bundesparteiobmannes notwendigen Parteitag.

Kickl ist "bereit"

Kickl kündigte am Dienstag an, zur Übernahme von Aufgaben in der Partei bereit zu stehen: "Ich selbst bin bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten." Er will nun mit Stefan und den übrigen Mitgliedern des FPÖ-Präsidiums über die nächsten Schritte beraten: "Ziel muss es sein, umgehend die volle Handlungsfähigkeit der FPÖ wiederherzustellen und die vorhandene Geschlossenheit nach außen klar zu dokumentieren."

Analyse: Wohin entwickelt sich die FPÖ?

Blaues Chaos - Neuauflage: Es geht nicht nur um einen neuen Parteiobmann, sondern um eine grundsätzliche Ausrichtung der Freiheitlichen, schreibt Wolfgang Braun im OÖN-Leitartikel.

Ob tatsächlich Kickl die besten Chancen auf die Parteiführung hat, war vorerst noch nicht ganz abzusehen. Klar für den Klubobmann - als zumindest interimistischen Nachfolger - ausgesprochen hatten sich am Dienstag die FPÖ-Landsparteien aus Tirol, Salzburg und dem Burgenland. Die übrigen Landesparteichefs hielten sich vorerst bedeckt. Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek und sein Wiener Kollege Dominik Nepp lobten Hofer für dessen Aufbauarbeit nach Ibiza. Ebenso der Chef der Vorarlberger Freiheitlichen, Christof Bitschi.

Kein Bekenntnis in Sachen Nachfolgefrage gab es von FPÖ-Niederösterreich-Chef Udo Landbauer. Freilich gilt Kickl in seinem Heimatbundsland als wohlgelitten - der Purkersdorfer trat bei der letzten Nationalratswahl auch als niederösterreichischer Spitzenkandidat an. Salzburgs Landesparteichefin Marlene Svazek, die klar dem Kickl-Lager zugeordnet wird, zeigte sich "überrascht" über Hofers Rücktritt.

Haimbuchner sagte PK ab

Nicht äußern wollte sich am Dienstag Manfred Haimbuchner, der als interner Kritiker Kickls gilt. Eine für Mittwochfrüh angesetzte Pressekonferenz zu einem Sachthema sagte die Landespartei kurzfristig ab. Haimbuchner ist ebenfalls ein Stellvertreter Hofers, hat im Herbst allerdings Landtagswahlen zu schlagen und hat immer ausgeschlossen, nach Wien zu gehen, weil er den Oberösterreichern im Wort sei.

Einer der zuletzt bereits selbst die Bereitschaft angedeutet hat, ist Wiens FP-Obmann Nepp. Er war am Mittwoch vorerst für keine Stellungnahme erreichbar. In der Wiener Partei gibt es jedoch Proponenten, die sich für ein Antreten ihres Obmanns stark machen. Zu hören ist in der Landesgruppe weiters, dass Interims-Parteichef Stefan sehr rasch einen geschäftsführenden Obmann ernennen dürfte.

Die betreffende Person müsse aus dem Bundesparteivorstand stammen - aber nicht notwendig ein Obmann-Stellvertreter sein, hieß es. In Wien hat dies bereits so stattgefunden: Nepp wurde unmittelbar nach dem Ibiza-Aus Heinz-Christian Straches 2019 nominiert, obwohl er damals kein stellvertretender Obmann, jedoch Mitglied des Landesvorstands war. Geschäftsführender Parteichef war er dann rund zwei Jahre lang, was an der coronabedingten Verschiebung des für Frühjahr 2020 angesetzten Parteitags lag.

Video: Was bisher geschah