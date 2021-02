Impfen: Österreich deutlich hinter Nachbarstaaten

194.287 Personen oder 2,18 Prozent der Bevölkerung haben laut E-Impfpass mit Stand gestern in Österreich die erste Dosis einer Corona-Schutzimpfung erhalten. Die für einen vollständigen Impfschutz nötige zweite Dosis haben 28.233 Menschen verabreicht bekommen, womit laut Gesundheitsministerium bisher insgesamt 222.520 Impfungen stattgefunden haben, die auch im E-Impfpass eingetragen worden sind.

Damit liegt Österreich bei der Impfquote im internationalen Vergleich deutlich hinter den Nachbarländern. In Slowenien sind bisher 3,7 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft worden, in der Schweiz 3,6 Prozent, in Italien 3,5 Prozent, in Ungarn 3,2, in Deutschland 3,1 Prozent und in Tschechien und der Slowakei je 2,8 Prozent.

"Impfweltmeister" ist nach wie vor Israel, wo inzwischen 58,8 Prozent der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 geimpft wurden. Auf den Plätzen folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 34,8 Prozent, Großbritannien mit 14,9 Prozent, Bahrain mit 10,2 Prozent und die USA mit 9,9 Prozent.

Was die regionale Verteilung betrifft, ergibt sich in Österreich ein differenziertes Bild. In Oberösterreich haben laut E-Impfpass relativ am meisten – 2,81 Prozent – bzw. 41.872 Personen mit einem gemeldeten Hauptwohnsitz eine Corona-Impfung erhalten. In Vorarlberg und Kärnten sind es jeweils knapp 2,5 Prozent (9904 bzw. 14.422 Personen), in Wien 2,36 Prozent (45.145 Personen). Dagegen wurden in der Steiermark bisher 1,42 Prozent (17.692 Personen), in Salzburg 1,6 Prozent (8913 Personen) und in Tirol 1,69 Prozent (12.826 Personen) der Einwohner geimpft.

Das Ministerium teilte am Mittwoch mit, dass es international unterschiedliche Berechnungsgrundlagen gebe, die einen Vergleich nur unzureichend ermöglichten. An einer Vereinheitlichung werde gearbeitet. Knapp 86 Prozent der Impfungen in Österreich werden derzeit im E-Impfpass eingetragen.

