Die Corona-App kommt nur schwer in die Gänge

Die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes soll ein wesentlicher Baustein im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sein. Sie warnt Personen, die sich länger als 15 Minuten in der Nähe eines Verdachtsfalls bzw. einer positiv getesteten Person (innerhalb von zwei Metern) aufgehalten haben. Damit die App voll wirksam ist, sollten mehrere Millionen Bürger sie verwenden.

Die App kommt aber nur schwer in die Gänge. Rund 770.000 Mal wurde sie seit dem Start im März heruntergeladen. In Deutschland sind es bei der dortigen App seit Mitte Juni schon etwa 15 Millionen Downloads – relativ rund doppelt so viel.

Laufend abgestürzt

Zuletzt gab es technische Probleme beim Update der App Ende Juni. Auf Geräten mit dem Betriebssystem Android von Google musste die App deinstalliert und neu installiert werden, um sie zum Laufen zu bringen. Andernfalls stürzte die aktualisierte Version laufend ab. Rund zwei Drittel der Handys, auf denen sich die App befindet, sind Android-Geräte.

Die restlichen sind Handys mit dem Betriebssystem iOS von Apple. Hier gibt es vereinzelt Fehlermeldungen bezüglich Detail-Einstellungen, die der Nutzer zwar wegdrücken kann, weil sie unbedeutend sind, die aber Verwirrung stiften können.

Letzteres liege in der Hand von Apple, der Konzern arbeite an dem Problem, sagt Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes. Beim Update-Problem auf Android habe es sich um eine einmalige Sache gehandelt, die es auch bei anderen Apps mitunter gebe.

Entwickelt hat die Stopp-Corona-App die Firma Accenture für das Rote Kreuz.

Laut Thomas Lohninger vom Datenschutzverein epicenter.works sind technische Pannen nicht hilfreich. Viel entscheidender sei aber, dass "die Politik die App bewirbt und Vertrauen schafft", sagt Lohninger. Die Debatte über Freiwilligkeit oder staatlichen Zwang im April habe Verunsicherung und Skepsis ausgelöst. Aus Datenschutz-Sicht sei die App "sehr gut" – etwa wegen der dezentralen Speicherung. Diese führt dazu, dass auf die Eigenverantwortung der App-Nutzer abgestellt wird. Denn nur sie wissen, dass sie gewarnt wurden und sich in Quarantäne begeben oder testen lassen sollten.

Sozialpartner sind dabei

Eine Werbekampagne des Roten Kreuzes wurde zuletzt schon gestartet. Foitik hofft auch darauf, dass Unternehmen und Organisationen die App ihren Mitarbeitern schmackhaft machen.

Unterstützung bekommt die App nun von einer Plattform, zu der sich Arbeiterkammer, ÖGB, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Apothekerkammer und Bischofskonferenz zusammengeschlossen haben. Man wolle die weiteren Entwicklungsschritte und die Zukunft der App mitgestalten, hieß es am Mittwoch.

Kanzler konferiert heute mit Landeshauptleuten

Man unterstütze die Maßnahmen, die Oberösterreich gegen die neuerliche Ausbreitung des Coronavirus ergriffen hat, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern nach dem Ministerrat. Nun gehe es darum, dass regionale Cluster kein „Flächenbrand“ für ganz Österreich werden. Heute will Kurz mit den Landeshauptleuten in einer Videokonferenz besprechen, wie man den Kampf gegen die Corona-Ausbreitung koordinieren kann.

Die Zahl der Corona-Fälle in Oberösterrreich ist am Mittwoch um 19 auf 470 (Stand 17 Uhr) gestiegen. Nun hat auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in Linz einen Fall von Covid-19, wie Sprecher Gregor Smejkal bestätigte.

In der Zentrale in der Gruberstraße sei eine junge Mitarbeiterin erkrankt. Die aus Serbien stammende Frau sei dort auf Urlaub gewesen. „Bei der Einreise nach Österreich ist ein Corona-Test bei ihr gemacht worden, der negativ war. Daher ist die Kollegin auch wieder in die Arbeit gegangen“, sagte Smejkal. Doch an ihrem ersten Arbeitstag habe die Frau im Büro auf einmal Symptome gezeigt. Sofort sei der medizinische Dienst des Hauses angerufen worden, denn einer der Chefärzte der Kasse habe auch betriebsärztliche Aufgaben. Die Kollegin sei prompt krankgeschrieben worden, die Gesundheitshotline 1450 wurde verständigt. Der Corona-Test, der daraufhin durchgeführt wurde, sei positiv gewesen.

Covid-19-Fall in der ÖGK

Die Mitarbeiterin sei nicht im Kundendienst gewesen, sondern habe sich in einem Büro aufgehalten, in dem es „keinen engen Kontakt“ mit anderen Kollegen gegeben habe, sagte Smejkal. Daher habe die Behörde entschieden, dass die Kollegen vorerst nicht getestet werden. „Sie wurden als Kontaktpersonen gemeldet, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten und regelmäßig Fieber messen“, sagte Smejkal.

Bemerkenswert ist die Zeit, die zwischen Krankmeldung und positivem Corona-Test verstrich: Der erste Arbeitstag der Mitarbeiterin war der 30. Juni, das positive Testergebnis lag erst am Dienstag, 7. Juli, vor.

Der Krisenstab des Landes bestätigte den Fall: Das Kontaktpersonenmanagement des Linzer Magistrats sei im Laufen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at