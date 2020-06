"Bonus" für eine Teilnahme an der Sommerschule

Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) gestern an. Schwerpunkt der Maßnahme wird Deutschförderung sein, die Teilnahme ist für Schüler grundsätzlich freiwillig.

In den kommenden Tagen soll an Volksschulen, an den Neuen Mittelschulen und den AHS-Unterstufen per Elternbrief über das Angebot informiert werden. Zielgruppe sind außerordentliche Schüler bzw. Schüler, die in Deutsch zwischen vier und fünf stehen oder die aufgrund der vergangenen Monate einen besonderen Aufholbedarf haben. Ausschlaggebend ist die "Empfehlung" des Klassenlehrers bzw. der Schulleitung. Faßmann schätzte die Zahl der in Frage kommenden Schüler auf rund 40.000, 7000 davon in Oberösterreich.

Die Sommerschule findet jeweils am Vormittag (8 bis 12 Uhr) statt. Unterrichtet wird von Lehramtsstudenten, die Teilnahme ist kostenlos. In Oberösterreich betrifft das die Zeit vom 31. August bis zum 11. September. Bis Mitte Juni müssen die Schüler für die Sommerschule bei den Bildungsdirektionen angemeldet werden, mit der Anmeldung wird die Teilnahme für die vollen zwei Wochen verpflichtend. Die Bildungsdirektionen organisieren die Standorte und teilen die Plätze zu.