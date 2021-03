Covid-Intensivpatienten werden mehr und sind durchschnittlich jünger

Die Situation in den Intensivstationen gibt vor allem im Osten Anlass zur Sorge. In Wien wurde der Höchststand an Covid-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung vom 21. November (162) gestern überschritten: 165 Menschen mussten aufgrund einer Covid-Erkrankung auf die Intensivstation. Die Intensivstationen seien bereits weitgehend oder sogar vollständig überlastet, sagte Klaus Markstaller, Intensivmediziner am AKH Wien. Zudem werden die Patienten immer jünger. Das durchschnittliche Alter der Covid-Erkrankten auf Intensivstationen liegt im AKH Wien bei 52. Der Grund sei die britische Variante, so Markstaller, die auch aggressiver sein dürfte: „Diese Patienten müssen oft direkt von zu Hause aus in der Intensivstation betreut werden.“

Insgesamt lagen mit Stand gestern in Österreich 437 Menschen mit einer Covid-Erkrankung auf einer Intensivstation, eine Steigerung von 27 im Vergleich zum Vortag. In Oberösterreich steigen die Zahlen ebenfalls, wenn auch weniger deutlich. Insgesamt werden derzeit 57 Covid-Patienten auf einer oberösterreichischen Intensivstation (drei mehr als am Vortag), 193 auf der Normalstation betreut.

Video: OÖN-TV vergleicht die Inzidenzen in den Bezirken

Das Durchschnittsalter der Intensivpatienten lag im Herbst bei 70 Jahren und ist mittlerweile auch in Oberösterreich auf 60 Jahre gesunken.

Auch das Burgenland näherte sich seinem bisherigen Rekordwert von 22 Covid-Intensivpatienten an. In Vorarlberg wiederum müssen derzeit nur zwei Infizierte auf Intensivstationen behandelt werden.

Die regionalen Unterschiede sind auch bei den Infektionszahlen sehr groß. Während Wien eine 7-Tage-Inzidenz von 321,9 aufweist, liegt Vorarlberg bei 66,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Oberösterreich hat mit 203,1 einen etwas besseren Wert als Gesamt-Österreich, wo die 7-Tage-Inzidenz 240,4 erreicht. Das bedeutete, dass sich in der vergangenen Woche im Schnitt 3014 Menschen täglich mit dem Coronavirus infizierten.

Die Zahlen zeigen, dass sich das Blatt in der Pandemie rasch wenden kann. Während der zweiten Welle im Herbst hatte es Vorarlberg sehr stark erwischt, Wien kam vergleichsweise gut durch diese Zeit.

