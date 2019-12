Weltweit wird die Politik weiblicher

Die 34-jährige Sozialdemokratin Sanna Marin ist neue Ministerpräsidentin Finnlands. Das Parlament in Helsinki stimmte am Dienstag mit 99 zu 70 Stimmen für sie. Damit wird die Mutter einer einjährigen Tochter Nachfolgerin des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Finnland ist das bereits siebente Land in Europa, das eine Frau an der Regierungs- bzw. Staatsspitze hat. Auch weltweit gewinnen Frauen in der Politik immer mehr Einfluss.

Finnland: Die Mitte-links-Koalition in Finnland besteht aus fünf Parteien – an deren Spitze allesamt Frauen stehen. Neben Marin sind das Katri Kulmuni (32, Zentrumspartei), Li Andersson (32, Rechte Allianz), Maria Ohisalo (34, Grüne) und Anna-Maja Henriksson (55, Schwedische Volkspartei).

Slowakei: Bereits im März dieses Jahres wurde überraschend die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova (46) zur Staatspräsidentin der Slowakei gekürt. Caputova ist Mutter zweier Kinder.

Dänemark: Ende Juni 2019 rückte Mette Frederiksen (42) von den Sozialdemokraten zur Regierungschefin in Dänemark auf. Mit den anderen Parteien des sogenannten "roten Blocks" führt sie eine Minderheitsregierung an. Sie ist Mutter einer Tochter.

Island: Bereits seit November 2017 ist Katrin Jakobsdottir (43) als Premierministerin in Island im Amt, Vorsitzende der Links-Grünen-Bewegung. Nach der Parlamentswahl 2017 war ihre Bewegung mit fast 17 Prozent zwar nur zweitstärkste Kraft geworden. Da die stimmenstärkste Unabhängigkeitspartei keine Partner für Koalitionsverhandlungen fand, regiert Jakobsdottir nun in einem Bündnis mit der Unabhängigkeits- und der Fortschrittspartei den nordischen Inselstaat. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Söhnen.

Deutschland: Die nach wie vor wichtigste Politikerin Europas ist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die 65-jährige CDU-Politikerin steht seit November 2005 an der Regierungsspitze.

Belgien: Seit Oktober dieses Jahres amtiert Sophie Wilmès (44, Mouvement Réformateur) als geschäftsführende Ministerpräsidentin in Belgien. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.

Österreich: Als erste Frau in der Geschichte der Republik Österreich wurde die parteilose Brigitte Bierlein (70) im Juni 2019 Bundeskanzlerin.

EU-Kommission: Seit 1. Dezember steht auch an der Spitze der EU-Kommission eine Frau. Die deutsche CDU-Politikerin Ursula von der Leyen (61) ist verheiratet und Mutter von sieben Kindern.

Neuseeland: Im Oktober 2017, im Alter von 37 Jahren, wurde Jacinda Ardern, als 40. Premier von Neuseeland vereidigt. Als Vorsitzende der New Zealand Labour Party regiert die Mutter einer einjährigen Tochter in einer Koalition mit der Partei New Zealand First und unter Duldung der Green Party of Aotearoa New Zealand.

Hongkong: Die derzeit weltweit wohl umstrittenste Frau an der Regierungsspitze ist Carrie Lam. Die 62-jährige Mutter zweier Kinder fungiert als "Chief Executive" der chinesischen Sonderverwaltungszone. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt bekleiden darf. (eku)

