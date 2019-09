USA und Iran auf Konfrontationskurs: Khamenei lehnt Dialog ab

Sollten die USA jedoch zum internationalen Atomabkommen von 2015 zurückkehren, könnten sie sich "multilateralen Gesprächen zwischen dem Iran und den anderen Vertragsparteien anschließen", so Khamenei.

Trump hat ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani bei der bevorstehenden UNO-Vollversammlung nicht ausgeschlossen. Seit Beginn seiner Präsidentschaft verfolgt er einen harten Kurs gegen den Iran. Vergangenes Jahr kündigte er das Wiener Atomabkommen einseitig auf und führte schrittweise wieder Sanktionen gegen den Iran ein. Im Gegenzug fuhr der Iran nach und nach Verpflichtungen aus der Vereinbarung zurück, die damit auf der Kippe steht. Khamenei sagte, die US-Politik "des maximalen Drucks" werde scheitern.

USA beschuldigt Iran der Angriffe in Saudi Arabien

Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind zusätzlich wegen der Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien angespannt. Die USA vermuten, dass der Iran hinter den Angriffen steckt. Die Islamische Republik weist dies zurück.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, ihre Regierung setze auf Diplomatie, auch wenn in den vergangenen Tagen die Spannungen in der Region angewachsen seien: "Deutschland wird immer auf der Seite der Deeskalation stehen." Am Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien will Merkel festhalten. "Ich sehe keine Voraussetzungen für eine veränderte Haltung der Bundesregierung." Die deutsche Regierung habe ihre Position an die Entwicklung des Jemen-Konfliktes geknüpft, in den Saudi-Arabien involviert ist. Die Entwicklung in Jemen zeige, dass man dringend an einer politischen Lösung arbeiten müsse. Zuvor hatten CDU-Politiker für eine zumindest teilweise Aufhebung des bis 30. September terminierten Waffenembargos plädiert.

Einigkeit bei Dringlichkeit zur Deeskalation

Im Hinblick auf die Urheberschaft des Drohnen-Angriffs sagte Merkel: "Wir warten die Erkenntnisse der Beteiligten ab." Ein Sprecher des britischen Premiers Boris Johnson erklärte unterdessen, dieser sei sich mit Merkel einig, dass die Spannungen in der Region abgebaut werden müssten. Es gelte, mit internationalen Partnern eine "gemeinsame Reaktion" auf den Drohnenangriff zu finden. Russland warnte vor voreiligen Schuldzuweisungen. China mahnte, keine Schritte zu unternehmen, die zur Eskalation der Lage in der Region beitragen könnten.

Angriffe könnten neuen Krieg in der Golfregion auslösen

Nach dem Angriff hatten die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Bürgerkriegsland Jemen die Tat für sich reklamiert. Saudi-Arabien erklärte, der Angriff sei mit iranischen Waffen ausgeführt worden. Zugleich bat das Land Experten der Vereinten Nationen bei den Ermittlungen um Hilfe. Aus Sicht von US-Präsident Donald Trump deuten Hinweise auf den Iran als Urheber des Drohnenangriffs hin: Man habe fast das gesamte Material, was man benötige, um Klarheit zu bekommen. Der Iran weist die Mutmaßungen zurück.

Die Angriffe auf die größte Raffinerie in Saudi-Arabien, die große Teile der Ölproduktion des Landes lahmlegten, schürten Furcht vor einem neuen Krieg in der Golfregion und ließen die Ölpreise steigen. Washington hat vor diesem Hintergrund ein Anzapfen seiner strategischen Erdölreserven erwogen, jedoch noch keine Entscheidung getroffen: Man sei zuversichtlich, dass die Märkte weiterhin gut versorgt seien, sagte US-Energieminister Rick Perry in Wien. "Die Lage auf den Ölmärkten werden wir aber in den nächsten Tagen weiter sehr genau beobachten." Trump habe ihn angewiesen, Öl aus der strategischen Reserve freizugeben, wenn dies erforderlich sei, um Störungen am Markt auszugleichen.

Iran rechtfertigte Angriffe als "Selbstverteidigung" der Rebellen

Der US-Präsident gab sich unbesorgt über den Ölpreis-Anstieg infolge der Attacken. Dies berühre weder die USA noch die restliche Welt. Zuvor hatte Trump gesagt, er wolle keinen Krieg mit irgendjemandem, aber die USA seien vorbereitet. Er schloss erneut ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Rouhani nicht aus. Die diplomatischen Mittel seien nie erschöpft.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte dem Iran am Wochenende die Verantwortung für Angriffe auf Ölanlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco zugewiesen. Zu den Attacken bekannten sich die Houthi-Rebellen. Rouhani rechtfertigte die Angriffe am Montag bei einem Besuch in Ankara als "Selbstverteidigung" der Houthi gegen Bombenangriffe.

Amnesty-Chef warnt USA vor Vergeltungsangriff in Golf-Region

Unterdessen hat der Generalsekretär von Amnesty International, Kumi Naidoo, die USA vor einem Vergeltungsangriff gewarnt. Die internationale Gemeinschaft müsse sich stattdessen verstärkt darum bemühen, den Konflikt im Nachbarland Jemen zu beenden, sagte Naidoo am Montag in Washington in einem Interview.

"Wir müssen das Blutvergießen jetzt beenden, und jedes Gerede über eine militärische Intervention wird eine schlimme Situation nur noch weiter verschlimmern."

Zu den Attacken auf die Ölanlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco am Samstag hatten sich die jemenitischen Houthi-Rebellen bekannt. Die USA machen jedoch den Iran dafür verantwortlich, der die Houthi-Rebellen im Bürgerkrieg im Jemen unterstützt. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition stützt in dem Konflikt seit 2015 die jemenitischen Regierungstruppen.

Naidoo forderte die USA auf, die Lehren aus der Invasion im Irak 2003 zu ziehen, die die derzeitige "Katastrophe" in der Region erst verursacht habe. "Nicht nur im Irak, sondern auch in benachbarten Ländern", sagte Naidoo. Heute gebe es wieder "gewisse Politiker", die aus "opportunistischen Gründen" in den Krieg ziehen könnten, "weil es ihnen im Wahlkampf helfen könnte". Es gebe sogar "viel zu viele Länder", die gerne die "Kriegstrommeln" rühren.

US-Geheimdiensterkenntnisse zu Angriff des Iran in Saudi-Arabien

Die US-Regierung hat nach Informationen des "Wall Street Journal" (WSJ) Saudi-Arabien Geheimdiensterkenntnisse übermittelt, wonach der Iran am Samstag Ausgangspunkt der Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien war. Nach Einschätzung der USA habe der Iran dabei "mehr als 20 Drohnen und mindestens zwölf Raketen" eingesetzt, so das Blatt in der Montag-Ausgabe unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Saudi-arabische Regierungsvertreter hätten erklärt, dass die vorliegenden Informationen nicht ausreichten, um darauf zu schließen, dass die Angriffe vom Iran ausgingen. US-Regierungsvertreter hätten angekündigt, Saudi-Arabien in den kommenden Tagen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.