Trump will Bundesstaat Nevada verklagen

Er habe das Recht, eine Exekutivverordnung über die Abstimmung per Brief zu erlassen, sei aber noch nicht dazu gekommen, erklärte Trump. Er kündigte auch an, den Bundesstaat Nevada wegen eines neuen Gesetzes zur Versendung von Stimmzetteln an alle Wähler zu verklagen. "Das ist schon in Arbeit. Vermutlich wird die Klage morgen eingereicht", so Trump weiter. Neben dem demokratisch regierten Nevada versenden Utah, Hawaii, Oregon, Washington, Kalifornien und Vermont automatisch Briefwahldokumente an registrierte Wähler.

Trump hat die Wahlmethode mit dem Hinweis auf Betrugsmöglichkeiten wiederholt in Zweifel gezogen – dabei aber auf jeglichen Beleg verzichtet. Ein solcher Beleg dürfte ohnehin schwer zu finden sein. In Wahrheit belegen nämlich Untersuchungen, dass es nur äußerst selten zu Wahlbetrug im Zusammenhang mit der Briefwahl kommt.

Scharfe Kritik kam von Trumps designiertem Herausforderer Joe Biden. Dieser nannte die wiederholte Kritik des Präsidenten "glatte Lügen", mit denen dieser vom eigenen Versagen ablenken wolle. Trump werde alles tun, was in seiner Macht stehe, "um diese Wahl in Zweifel zu ziehen". Momentan liegt Trump in den meisten Umfragen weit hinter Biden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.